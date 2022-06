Marcos palalakasin pa PH-China relasyon

Nag-usap na sina Chinese Prime Minister Xi Jin Ping at President-elect Ferdinand Marcos Jr. at sinabi diumano ni Marcos na nais niyang paigtingin pa ang relasyon ng Pilipinas at China.

Ito ang sabi ni Chinese Ambassador Huang Xilian sa Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. kahapon sa pagdiwang ng Philippines-China Friendship Day.

Ayon kay Huang, sinabi ni Xi na nais niyang ipagpatuloy ang ugnayan ng China at Pilipinas at mapalalim pa ito.

“President-elect Bongbong Marcos expressed hope that Philippine China relations will shift to higher gear and inject new strong momentum in terms of bilateral relations,” sabi ni Huang.

Aniya, maraming sigalot ngayon sa mundo at panahon ngayon ng pagbabago.

Dagdag ni Huang, ngayong maraming gulo sa mundo, mas may dahilan pa ang dalawang bansa na magtulungan at tutukan ang development at kapayapaan. (Eileen Mencias)