Marcos nag-iingat sa China, Taiwan tensiyon

Nakabantay ang gobyerno kaugnay sa namumuong tensiyon sa pagitan ng Taiwan at China upang mabatid ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Taiwan.

Sa harap ito ng panggigigil ng China sa Taiwan matapos ang ginawang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan na pinangangambahang mauwi sa kaguluhan.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na naka-monitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at gagawa ng desisyon o pahayag batay sa mga makukuhang impormasyon sa monitoring.

“Sa ngayon mino-monitor natin ang sitwasyon, so magre-react na lang po tayo matapos ang masusing pag-aaral at saka subject to the information that we get from that monitoring,” ani Angeles.

Hindi aniya mag-iisyu ng pahayag ang Presidente dahil nag-iingat ito lalo na kung may kinalaman sa panlabas na relasyon ng Pilipinas.

Kapag ukol sa international relations, parati po tayong nag-iingat. Wala po tayong reaksiyon o statement ukol diyan, nag-iingat po tayo sa ganitong klaseng sitwasyon” dagdag ni Angeles. (Aileen Taliping)