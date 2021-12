Marcos Jr tagilid sa binuhay na tax case

Lumalaki umano ang posibilidad para ma-disqualify si dating senador Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 presidential elections matapos igiit ng isang human rights lawyer na hindi ito nakapagbayad ng multa para sa mga kasong tax evasion na nag-ugat sa kabiguan niyang maghain ng income tax returns at magbayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985.

Sinabi ni Atty. Theodore Te na may hawak silang dokumento na hindi nasunod ni Marcos ang parusang pagbabayad ng multa na iginawad ng Quezon City Regional Trial Court (RTC) Branch 105 para sa guilty verdict sa kanyang tax evasion case.

Si Te ang abogado ng mga petitioner mula sa iba’t ibang human rights group na humihiling na kanselahin ang certificate of candidacy (COC) ni Marcos para sa 2022 presidential elections.

Patunay aniya ito na walang record na nagbayad ng kanyang multa si Marcos para sa desisyon ng QCRTC noong Hulyo 27, 1995 o ng Court of Appeals (CA) noong Oktubre 31, 1997.

Giit ni Te, walang entry record sa criminal docket sa desisyon ng RTC noong Hulyo 27, 1995 na kinatigan ng CA pero pagmumulta lang ang ipinatupad.

Sa orihinal na desisyon ng RTC noong 1995, hinatulan si Marcos na mabilanggo ng siyam na taon at pinagmumulta ng P72,000 dahil sa hindi pagpa-file ng income tax returns mula 1982 to 1985 at hindi pagbabayad ng buwis na umaaabot sa P20,000.

Noong 1997, kinatigan ng CA ang guilty verdict sa hindi pagpa-file ni Marcos ng ITR pero inabswelto naman ito sa hindi pagbabayad sa buwis.

Inalis din ng CA ang parusang pagkakabilanggo kay Marcos pero inatasan siyang magbayad ng P36,000 bilang multa.

Inatasan din ng appellate court si Marcos na magbayad ng kanyang utang sa buwis sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na may kaaakibat na interes.

“Based on this information, petitioners will bring this matter to the urgent attention of the Comelec in SPA 21-156 (DC) and also the Office of the City Prosecutor of Quezon City which is the government agency mandated to enforce the judgment of the RTC,” giit ni Te. (Mia Billones)