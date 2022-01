Marcos Jr kinuyog sa lakwatsa

Binatikos ng labor rights advocate na si Lean Porquia at iba pang netizen si dating senador Ferdinand Marcos Jr. dahil sa diumano’y paglabag nito sa quarantine protocols na itinakda ng Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases nang dumayo ito sa Cebu noong Sabado.

Nag-post ng mga larawan ni Marcos ang isang Mike Rama noong Sabado sa kanyang Facebook page.

Ayon kay Rama, nakahalubilo niya si Marcos at ang running mate nitong si Davao Mayor Sara Durterte-Carpio sa reception ng binyag ng apo ni Cebu governor Gwen Garcia sa Waterfront Hotel.

Alaskado si Marcos at ang kanyang supporter sa netizen na si Chie-chie Erandio. Sabi niya, “tawag jan ay isang weak weak baba­ngon daw uli ang ‘Pinas pero pagdating sa zoom meeting hindi makaba­ngon weak weak sabi ni Digong.”

“‘Di ba ‘pag symptomatic 10 days ang quarantine? Why is Marcos Jr. in Cebu today when on Jan 7th he was exposed to COVID with fever and sore throat kaya hindi siya nakadalo sa COMELEC disqualification hearing­ niya? IATF ano na,” tanong ni Porquia.

Hirit naman ng netizen na si Michele O, “‘Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan ‘di ba LBM??? #neveragaintoMarcos.”

“Lumabag sa 10 days quarantine protocol? May sintomas siya dapat 10-14 days. Ano palakasan system? Kapag ordinaryong mamamayan kailangan sundin ang quarantine protocols. Walang respeto sa batas,” tanong naman ng netizen na si Ronald Biaco.

Paliwanag naman ni Carlos Sales, 7 days na lamang ang isolation para sa mga asymptomatic at mild cases at ang desisyon ay inilabas ng Department of Health noong Biyernes. Para sa mga positive na moderate, 10 days dapat ang quarantine. (Eileen Mencias)