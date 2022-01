Marcos Jr gagayahin sa tax evasion

Inilabas kahapon ng Commission on Elections (Comelec) ang separate opinion ni commissioner Rowena Guanzon na naghahayag ng kanyang pagboto para sa diskuwalipikasyon ni presidential aspirant Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa May 9, 2022 elections.

Sa 24 pahinang opinyon, pursigido si Guanzon na ma-disqualify si Marcos dahil convicted umano ito sa moral turpitude na nag-ugat sa hindi paghahain ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985.

Ipinaliwanag niya na hindi naman nagawaran ng Court of Appeals (CA) si Marcos ng parusang tatlong taong pagkabilanggo at pagkakaligtas sa perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno taliwas sa unang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court (RTC) na mahigit 18 taong pagkakakulong at habambuhay na diskuwalipikasyon.

Malinaw umanong nilabag ni Marcos ang Section 45 at 50 ng 1977 National Internal Revenue Code kaya na-convict ito ng Korte.

“Hence, the Comelec is unable to find any legal basis to allow the imposition of the said penalty against the presidential aspirant. The Commission cannot read into the decision of the Court of Appeals something that is clearly not there. It is beyond the purview of this Commission’s constitutional mandate and duty to alter the dispositive portion of the CA Decision rendered more than two decades ago,” giit ni Guanzon.

Aniya pa, wala sa Co¬melec ang legal remedy sa desisyon kung sakaling nakagawa ng malaking pagkakamali ang CA sa pagpapasya at pagkakaintindi sa batas.

Itinatakda ng Section 12 ng Omnibus Election Code (OEC) na diskuwalipikadong maging kandidato at humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang sinumang idineklara ng Korte na walang kakayahan, baliw o nasangkot sa mga kasong subversion, insurrection, rebellion o anumang krimen na may parusang mahigit na 18 taong pagka¬bilanggo maliban na lang kung pagkakalooban ito ng pardon o amnestiya.

Gayunman, iginiit ni Guanzon na nagsinunga¬ling si Marcos nang paulit-ulit nitong sinuway ang batas sa hindi paghahain ng kanyang income tax returns kung kaya’t nagresulta ito sa kanyang pagkaka-convict.

Nauna nang inakusahan ni Guanzon ang kanyang kasamang si commissioner Aimee Ferolino ng delaying tactics dahil sa hindi pagpapalabas sa reso¬lusyon ng mga pinagsamang disqualification cases laban kay Marcos.

Sinasadya umano ni Ferolino na ibinbin ang re¬solusyon sa kaso para hindi mabilang ang kanyang boto dahil sa nakatakda niyang pagreretiro bukas, Pebrero 2.

Samantala, binuweltahan naman ni Ferolino, na siyang ponente ng resolusyon, si Guanzon ng pang-iimpluwensya sa usapin. (Mia Billones/Mina Navarro)