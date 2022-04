Marcos Jr DQ isampa sa SC

Maaaring isampa hanggang sa Supreme Court (SC) ang mga inihain na disqualification case laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr.

Ipinahayag ito ni retired SC Associate Justice Antonio Carpio kasunod ng pagbasura ng Comelec sa pinakahuling disqualification case laban kay Marcos.

Sa ginanap na 1Sambayan media forum kahapon, sinabi ni Carpio na maaari pang iapela sa Comelec en banc ang binasurang kaso laban kay Marcos at puwedeng umabot pa ito hanggang sa SC.

Kung kaya’t mahaba-haba pa aniya ang pagdadaanan ng disqualification case laban kandidatura ni Marcos sa pagka-pangulo.

“From the en banc of the Comelec, we can still appeal to the Supreme Court. So it’s still a long way,” sabi ni Carpio.

Una nang iginiit ng mga naghain ng kaso sa Comelec laban sa kandidatura ni Marcos ang kabiguan nitong maghain ng kanyang income tax returns na maituturing na isang krimen na kinasasangkutan ng `moral turpitude’.

Pinunto ng mga petitioner na nararapat lamang ma-disqualify ang dating senador dahil sa isyu ng pagbabayad ng buwis.

Subalit hindi nakumbinsi ang Comelec First Division sa mga petisyon at binanggit ang SC ruling na nagsasaad na ang kabiguang maghain ng income tax return ay hindi isang kriminal na kinasasangkutan ng moral turpitude.

Wala pang pahayag ang mga naghain ng disqualification case kung ano ang susunod nilang gagawin matapos ang pagbasura sa mga isinampa nilang kaso sa Comelec. (Dolly Cabreza)