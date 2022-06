Marcos itatama COVID diskarte

Aminado si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa mga pagkukulang ng administrasyong Duterte sa paglaban sa COVID-19 pandemic.

“There were shortcomings in the COVID response,” pahayag ni Marcos sa kanyang inaugural address sa National Museum kahapon.

Nangako rin ang bagong pangulo ng bansa na ayusin ang mga isyung may kaugnayan sa health crisis.

“We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park,” dagdag nito.

Wala pang itinatalagang kapalit ni Health Secretary Francisco Duque III si Marcos. (Prince Golez)