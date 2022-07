Marcos iiskor ng abono sa mga kakampi

Plano ni Pangulong Ferdinand ‘Bonbong’ Marcos Jr. na lumapit sa mga kaalyadong bansa para bumili ng murang abono na magagamit ng mga magsasaka.

Sinabi ng pangulo na handa siyang pumasok sa government-to-government (G2G) deal para matugunan ang problema sa mataas na presyo ng abono na ginagamit ng mga magsasaka.

“Gusto tayong tulungan, gusto tayong lapitan, eh ‘di take advantage naman tayo, ‘di ba. Sige bigyan n’yo kami ng fertilizer na medyo maganda-ganda ang presyo. That’s the whole point of G2G,” anang pangulo matapos pulungin ang mga opisyal ng Department of Agriculture nitong Lunes.

Target kausapin ng presidente ang mga bansang China, Russia, United Arab Emirates, Malaysia at Indonesia para makabili ng murang pataba.

“I’m thinking would it be useful for us if sulatan ko silang lahat… and I’ll say that we are in the market to buy this volume of fertilizer,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)