Marcos ibalik sa PNP — PDU30

Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ibalik sa trabaho ang da­ting hepe ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group sa Region 8 na si Supt. Marvin Marcos.

Isa si Marcos sa mga kinasuhan kaugnay ng pamamaslang kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa noong 2016 habang nakakulong sa Baybay City Provincial Jail. Nanlaban umano si Espinosa habang isinisilbi ang isang search warrant.

Ayon kay Duterte, ngayong natapos na ang suspensyon laban kay Marcos kailangang maibalik na ito sa trabaho.

“Tapos na ang suspension sabi ko ibalik ninyo sa trabaho ‘yang mama na ‘yan wala naman doon ‘yan eh he was too far away, he was not part of the raiding team,” bahagi ng talumpati ni Duterte sa ika-26 na ani­bersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Camp Aguinaldo, Quezon City kahapon ng hapon.

Sa naturang okasyon, binigyan-diin muli ni Duterte na sinumang a­lagad ng batas o taga-gobyerno na gumaganap lamang sa kanilang tungkulin subalit nakasuhan at nahatulan ay kanyang ipa-pardon.

“…..I will never, never allow a military man, a government man, a policeman na makukulong for doing his duty and obeying my order, hindi talaga ako papayag. Magdemanda na kayo kung ano ang inyong demanda,” diin ni Duterte.