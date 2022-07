Marcos hinamon: Transpo crisis tuldukan mo!

Nanawagan ang isang grupo ng commuter kay Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. na hanapan ng solusyon ang krisis sa transportasyon sa bansa.

Sabi ni The Passenger Forum convenor Primo Morillo, ito ang isa sa malalaking hamon sa administrasyon ni Marcos dahil nakapanlulumo ang sitwasyon ng transportasyon sa bansa at kailangan ng mga pasahero na maibsan ang pahirap na ito.

Giit ni Morillo na kailangang magkaroon ng pangmatagalang solusyon para hindi na mahirapan ang mga commuter sa labas ng kanilang mga pinapasukang trabaho.

Ayon sa grupo, ang mga manggagawang Filipino ang pinaka-stress sa Southeast Asia.

Bukod umano sa endo o end of contract, maliit na suweldo at mabagal na pag-ahon ng bansa sa pandemya, pinabibigat pa ng krisis sa transportasyon ang paghihirap ng mga manggagawa.

“Pagod talaga ang mga Pilipinong commuter,” ani Morillo.

Aniya, matagal maghintay para may masakyan at palala ito ng palala kada araw at mas malala pa kapag umuulan dahil kaunti lang ang mga waiting area na may bubong.

Iminungkahi ng grupo na payagan ang mas maraming pampasaherong sasakyan sa kalye at linawin ang patakaran pagdating sa carpooling at company shuttle.

Nanawagan na rin ang grupo na gamitin ang Pasig River at iba pang mga ilog para sa transportasyon at magbukas ng bago at karagdagang prangkisa sa mga lugar na kulang ang masasakyan.

Sabi ni Morillo, umaasa silang maibsan ng administrasyong Marcos at ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pahirap sa mga commuter sa unang 100 araw nila sa panunungkulan. (Eileen Mencias)