Marcos: FVR simbolo ng katatagan sa bansa

Si dating Pangulong Fidel V. Ramos ang simbolo ng katatagan sa bansa matapos ang mga kaganapan noong 1986 EDSA People Power Revolution.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. matapos personal na bisitahin ang burol ng dating pangulo sa Heritage Park sa Taguig City, kahapon ng umaga.

Ayon sa pangulo, si FVR ang naging susi ng katatagan sa bansa at hindi dapat kalimutan ng sambayanan ang na¬ging serbisyo nito bilang sundalo at bilang lingkod-bayan.

“When he became president, he was a symbol of stability after all the tumultous events of 1986 when he came into the presidency. He brought calm and he brought stability to our country. Ang for that we will be grateful to him and for all his service all throughout his life as a soldier and as a public servant,” anang Pangulo.

Sinabi ng presidente na si FVR ay kanyang kamag-anak kaya nagtungo ito sa burol para makiramay bilang miyembro ng pamilya.

Malaking kawalan aniya sa bansa ang pagkawala ng dating presidente subalit mananatili sa puso ng mga Pilipono ang mga nagawa nitong magagandang bagay sa bansa.

Kasama ng presidente sa kanyang pagdalaw sa burol sina Executive Secretary Victor Rodriguez, House Speaker Martin Romualdez at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo. (Aileen Taliping)