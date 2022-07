Marcos, DOH paplantsahin alert status

Mananatili sa kasalukuyang alert status ang Metro Manila at buong bansa.

Ito ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles kasunod ng umiiral na COVID alert status na nagtapos nitong Biyernes, July 15.

Sa maiksing mensahe ni Angeles, ire-review aniya sa Lunes ng Palasyo at Department of Health ang COVID situation sa bansa para mabatid kung may mga lugar na itataas ang alerto o mananatili sa umiiral na alert status sa harap ng tumataas na bilang ng COVID cases.

“The status quo holds for our alert levels, which the IATF will be reviewing on Monday (July 18),” ani Angeles.

Makikipagpulong aniya Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire para matukoy kung ano ang mga gagawing aksiyon.

Magpapatuloy naman ang Inter-Agency Task Force (IATF) sa pagbabantay sa kondisyon ng COVID-19 sa buong bansa lalo na ngayong tumataas ang mga kaso dahil sa mga lumutang na subva¬riants sa bansa.

Nitong nakalipas na mga araw ay nakapagtala ang DOH ng pagtaas ng COVID cases na indikasyong kumakalat pa rin ang kontaminasyon ng virus sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Batay sa Monitoring ng OCTA Research, nakapagtala ng mahigit dalawang libong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na tatlong araw at mayroon ng 16,244 na aktibong kaso sa buong bansa. (Aileen Taliping)