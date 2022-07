Marcos ‘di papayag agawin kahit katiting na teritoryo ng ‘Pinas

Hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na mawalan o maagawan ang bansa ng kahit katiting na bahagi ng teritoryo.

Ito ang inihayag ng pangulo sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA) sa Batasan na ikinatuwa ng mga tao sa plenaryo at nagkaroon pa ng standing ovation.

Sinabi ng pangulo na ito ang bahagi ng kanyang foreign policy sa harap ng patuloy na usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS) kahit naipanalo na ito ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal.

“On the area of fo¬reign policy, I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na magpapatuloy ang patakaran ng gobyerno na “friend to all, enemy to none” at bukas lagi ang gobyerno sa mga kaibigang bansa at mga bisita.

“With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our world view, that is our culture.

But, let me be clear, we are very jealous of all that is Filipino,” dagdag ng pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na patuloy na makikipagtulungan ang gobyerno sa ibang bansa sa hangaring makamit ang pantay na pakinabang, at kapag hindi magkaintindihan, patuloy na makikipag-usap hanggang sa parehong magkasundo.

“We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcome. If we agree, we will cooperate and we will work together. If we differ, let us talk some more until we agree. After all, that is the Filipino way,” wika ng pangulo.

Hanggang ngayon ay patuloy na isyu pa rin ang agawan sa teritoryo sa WPS na inaangkin ng China kahit natalo ito sa international court. (Aileen Taliping)