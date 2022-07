Marcos binasbasan 100% balik-eskuwela sa Nov

Ilalarga na sa Nobyembre ang full face-to-face classes sa elementarya at high school sa buong bansa.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang unang press briefing sa Malacañang kahapon pagkatapos ng ipinatawag na unang Cabinet meeting.

Ayon sa pangulo, inianunsiyo na ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte-Carpio na magkakaroon na ng full face-to-face classes sa Nobyembre.

Pagsapit ng September aniya ay dahan-dahan na ang pagpapatupad ng face-to-face classes hanggang sa makaabot ng 100% sa Nobyembre.

“Inday Sara’s announcement that we have a plan for full face-to-face by November of this year. September will start a face-to-face schooling and with that, will end up in early November as already 100% attendance ng mga bata,” anang pangulo.

Itinakda sa buwan ng Agosto ang pasukan para sa school year 2022-2023 kung saan mayroon na ring face-to-face classes ang mga pampublikong paaralan at ilang pribadong eskuwelahan. (Aileen Taliping)