Marcos admin walang isusukong teritoryo sa China

Makikipag-usap si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa China kaugnay ng West Philippine Sea (WPS) pero wala umano itong isusukong teritoryo ng bansa.

Sa panayam isang araw matapos ang proklamasyon, iginiit niMarcos na ang soberanya ng bansa ay sagrado at hindi maaaringikompormiso sa ano mang paraan.

“We do not need to be told by anyone how to run our country,” sabi ni Marcos. “There is no room for negotiation there. It is sacred and inviolable.”

Sa isyu ng WPS, iginiit muli ni Marcos na wala itong papayaganna mawalang teritoryo ng bansa.

“We will not allow a single square I’ll even make it smaller a single square millimeter of our maritime coastal and up to 200 kilometer rights to be trampled upon,” sabi ng incoming president.

At paano umano ito magagawa: “We talk to China consistently with a firm voice and we say that… hindi naman natin pwedegerahin, ang gusto ba natin gawin ngayon manggegera pa tayongayon, papasok pa tayo sa gera that’s the last thing we need right now.”

“We also have to continue to pursue bilateral contact and communication with China,” dagdag nito.

Ayon kay Marcos bahagyang natalakay ang isyu kay Chinese President Xi Jinping nang tumawag ang huli upang ipaabot angpagbati sa kanyang panalo sa katatapos na halalan. (Billy Begas)