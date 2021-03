Marco Gomez bagong pantasya!

Kung dati ay halos sumuot ka na sa butas ng karayom makapasok lamang sa mundo ng showbiz, pahirapan sa pagpila sa mga auditions pero ngayon kung gusto mong makapasok ng mainstream media maaari ka ng magsimula sa social media.

Gaya ni Marco Gomez na ating kwentong tampok na mas unang nakilala sa social media.

Ang bente dos anyos na batang aktor ay ipinanganak at lumaki sa Vienna, Austria at dahil pure blooded Pinoy mas pinili ni Marco na umuwi ng Pilipinas upang dito ipagpatuloy ang kanyang pangarap na pag-aartista.

Taong 2016 ng unang sumabak sa showbiz si Marco naging miyembro din siya ng grupong Click V at dahil maganda ang tindig at pangangatawan ‘di nabigo si Marco dahil nabigyan agad siya ng break sa showbiz.

Sa programang ‘Chikababes’ na napapanood din sa Abante Radyo tabloidista amin siyang nakapanayam at natanong namin siya kung ano-ano na ba ang mga nagampanan niyang role.

Tsika ni Marco “Ang gusto ko maging action star talaga pero ano kasi, lahat ng offer kasi sakin puro mga sexy kaya nag usap kami ng manager ko sabi niya accept the fact na bagay ka talaga sa mga sexy scene”.

At dahil nga tall, dark and handsome ang packaging ni Marco at ng maka-kwentuhan ko rin ang aming mapagkakatiwalaang source ayon sa kanya “may maipagmamalaki talaga si Marco isa siyang dakilang Pinoy” (ayyy! daks kung daks!) humahalakhak na saad ng aming source.

Kaya kung dati may Richard Gomez ngayon mistulang si Marco Gomez na ang bagong pantasya ng mga kababaihan lalo na ang sang-kabadingan.

Nang amin pa siyang tanungin kung ano na ba ang pinaka-sexy na nagawa nito on screen ayon sa kanya pagsayaw palang ng sexy at ipinakita niya ang kanyang puwet sa dulo ng sayaw, dahil sa kasarapan ng aming tsikahan ambang ipapakita pa nito ang kanyang puwet sa mga Chikababes (Awts!! Sayang naman totohanin mo next time Marco!).

At dahil hindi papahuli ang inyong mosang kapitbahay may follow up question pa ako tinanong ko siya kung kaya ba niya ang frontal nudity gaya ng batchmate niya na si Sean De Guzman sa pelikula nitong ‘Anak ng macho dancer.’

Ayon kay Marco “basta ako I have nothing to hide kaya abangan ninyo sa upcoming movie ko na ‘Silab’ kung nag frontal ba ako or hindi” humahalakhak na pabitin ni Marco sa amin.

Kaya naman siguradong ka abang-abang ang mga maiinit na eksena sa bagong pelikula na pagbibidahan ni Marco kasama sina Cloe Barreto at Jason Abalos sa direksiyon ni Joel Lamangan.

Bago magtapos ang aming interview humirit kami na makita ang kanyang abs at talaga nga naman putok na putok ang kanyang mga muscles at hindi rin namin siya pinakawalan ng hindi pumipili sa mga chikababes kung sino ba ang gusto niyang maka-virtual kiss sa aming tatlo at siyempre nagwagi naman ang inyong mosang kapitbahay (Aww! Pinush ko talaga dai!).

Isang masayang pagtatapos ng aming chikahan.

