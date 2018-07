Marco Gallo, paalam na sa Pilipinas!

Paalam Philippines’ ang simpleng tweet ni Marco Gallo, ang ex-loveteam ni Kisses Delavin.

Yes, balik Italy na nga si Marco, at tuluyan na nitong tinalikuran ang pangarap na maging artista sa Pilipinas.

“I’m studying. Be proud of me,” sey ni Marco.

Hinayang na hinayang nga ang mga fan ni Marco, dahil para sa kanila ay malaki ang potential ng binata na maging sikat na aktor, leading man material nga raw kasi, o ‘di kaya ay puwede ring maging modelo.

Ang kaibigan at kasa­bayan niya sa Pinoy Big Brother na si Edward Barber ay malayo na nga ang narating, at kaliwa’t kanan na ang proyekto na kasama si Maymay Entrata.

Samantalang si Marco, nananatiling ‘nganga’ ang career, kaya naman siguro naisipan na lang ng binata na ipagpatuloy ang pag-aaral sa Italy, kung saan siya ipinanganak at lumaki.

Well, paano nga ba nasira ang tandem nina Marco at Kisses?

Sa loob ng PBB ay si Vivoree talaga ang type ni Marco, pero dahil bet na bet siya ni Kisses noon, na todo iyak pa nga dahil hindi siya pinapansin ng binata, paglabas nila sa PBB ay sila ang ginawang magka-loveteam.

Pero, hindi pala talaga puwedeng pilitin ang ayaw. Hindi kinaya ang pagpapanggap na puwedeng maging sila sa harap ng mga fan.

At ‘yun na nga, nauwi sa wala ang lahat, nauwi pa sa away.

Super lungkot nga ang mga fan ni Marco. At sabi nga nila, happy na raw kaya si Kisses ngayon?

@irmagrasya, “Ingat Marco safe flight. MARVOREE fans always love­you thankyou sa masa­yang memories na binigay nyo sa MarVoree fans.”

@myramar.piang, “Have a safe trip sana makatapos ka ng pag aaral mo and balik ka sa showbiz misshuuu! Take care.”

@che.diane81, “Huhuhuhuu, we miss u Marco, mababawasan na ung tatlong bebe ni kuya big bro! I felt sad sa pag-alis mo, gudluck sa school and always god bless u!”

Anyway, may pelikula nga pala na na­iwan si Marco, at ‘yun ay ang Familia Blandina. At ngayon pa lang ay miss na raw niya ang mga kasamahan sa movie na ‘yon.

“I’m glad that I accepted my last job (Familia Blandina) cuz if I didn’t I wouldn’t have met this beautiful too, it hurts me not seeing you for a long time, but that’s why they created phones right? Thanks FaceTime haha love you babygirl and littlebruh. Take care of your sister and ur mom ah!” sey ni Marco.

Glaiza, Angelica super hanap ng dyowa sa Japan

Super lamyerda nga ngayon sina Glaiza de Castro at Ange­lica Panganiban sa Japan. Year 2 nga raw ito ng kanilang ‘backpacking adventure’.

Ang pagpunta sa Fuji Rock Festival ang isa sa pinagkasunduan nilang ga­win. Para ngang hindi nanggaling sa sakit si Angelica, ha!

Ang saya-saya niya kapag kasama niya si Glaiza lalo na sa mga kalokohan sa ibang bansa. Naku, wish ng mga fan nila, sana naman ay makahanap ng boyfriend sa Japan ang dalawa. At pabirong chicka pa nila, ‘yun daw talaga ang purpose ng pag-travel nila sa Japan, at ‘yun ay ang maghanap ng dyowa.

Anyway, si Glaiza naman katatanggap lang ng award, ha! Mapa-akting man o kantahan, wala talagang inuurungan si Glaiza. Kaya naman hindi kataka-taka na muling kinilala ang Kapuso actress sa Gawad Pilipino Music and Youth Special Awards 2018 para sa kategor­yang Media Peopl­e Choice Award bilang Most Outstanding Female Pop Ar­tis­t of the Year na gina­nap kamakailan.

Hindi man nakadalo sa awarding ceremony, ipinaabot naman ni Glaiza ang kanyang pa­sasalamat sa pamamagitan ng Instagram post.

Aniya, tulay daw ang parangal na ito para lalo pa siyang magtiwala sa sarili. Dapat rin daw na umasa pa ang kanyang fans sa mas marami pang musikang gagawin niya. O, guys, watch out, huh!