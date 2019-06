Marcio lumebel kina Caidic, Duremdes sa tres

By Vladi Eduarte

BALIK ang shooting touch ni Marcio Lassiter, nagliyab sa labas ng arc para ilista ang pangalan sa record books ng PBA.

Bumitaw ng 16 mula 3-point range si Super Marcio, siyam ang ipinasok tungo sa 29 points para pangunahan ang locals ng San Miguel Beer sa 127-106 take down sa namamayagpag na Blackwater noong Biyernes.

Pagkatapos ng 0-2 start sa Commissioner’s Cup, nakuha din ng Beermen ang unang panalo.

“Once I get one or two going, I believe I could string off a few more,” ani Lassiter. “Just the shooter’s mentality, just keep shooting.”

Nagkasya sa 8 points lang sa first three quarters, kumonekta ng pitong 3s sa final period si Lassiter para samahan sina Allan Caidic, Kenneth Duremdes at Rob Williams bilang tanging PBA players na may at least 9 3-pointers sa multiple games.

Aminado si Lassiter na inaalat siya sa mga nakaraang laro, pero sa kagustuhang manalo ay hindi nagsawang bumitaw.