Marcial sumalang sa mitts, sparring

KUNTENTO si Tokyo Olympics-bound Eumir Felix Marcial sa kanyang pagbabalik-ensayo.

Mula sa Amerika, nagbalik sa Pilipinas si 25-year-old Marcial upang ipagpatuloy ang paghahanda nito sa Olympic Games na ikakasa sa Hulyo 23 hanggang Agosto 8 sa Japan.

Isang three-round sparring session at anim na rounds na punch mitts ang unang ginawang ensayo ni Marcial.

“My first session here at the Valeinte MLV gym has been an extreme experience after a three-round partner play with the former WBO Oriental super lightweight champion Anthony Marcial,” post ni Marcial sa kanyang social media account.

Ilang buwan sa training camp sa Amerika si Marcial kasama sina Hall of Famer Freddie Roach at Justin Fortune sa pamosong Wild Card Gym.

Maliban kay Marcial, ang ibang may ticket na para sa quadrennial meet ay sina Pinay weightlifter Hidilyn Diaz, gymnast Carlos Edriel Yulo, pole vaulter Ernest John Obiena at boxers Irish Magno, Nesthy Petecio at Carlo Paalam. (Elech Dawa)