Marcial positibo sa pagbabalik ng PBA

PAGKATAPOS ng dalawang buwang lockdown, unti-unti nang nakakabalik ang normal sa mundo ng sports sa iba’t ibang panig ng mundo.

Nagkakaroon na ng paunti-unting sports activities sa Taiwan at South Korea, may plano na ring subukang ibalik ang mga laro sa US at Europe.

Nakikita na rin ng PBA ang pag-asang sumunod.

“A handful of NBA teams are opening practice facilities, and it could lead to resumption of the NBA season,” punto ni commissioner Willie Marcial.

“Major League Baseball is looking at reopening shop in July. Football in Europe is about to resume. All these make me hopeful we can resume our Season 45.”

Dahil sa biglang paglaganap ng coronavirus, itinigil ang PBA noong March 11 tatlong araw pagkatapos ng opening night. Nakakaisang laro pa lang sa Season 45, ang 94-78 win ng San Miguel Beer sa Magnolia noong March 8.

Umaasa si Marcial na sa extended restrictions na inilatag ng gobyerno ay mawawala na ang COVID-19 pandemic at makakabalik na rin ang sports kasama ang PBA.

“The board decision is to wait until August,” paliwanag ng PBA honcho. “Medyo matagal pa ‘yun. Hopefully by that time, medyo okay na and allowed na ang gathering for a sports event like the PBA.”

Nasa ilalim pa ng modified community quarantine ang NCR, Laguna at Cebu City hanggang May 31.

Ibig sabihin ay puwede lang lumabas ng bahay ang mga residente ng nabanggit na lugar para bumili ng provisions o gamot. Obligado ring magsuot ng mask at may social distancing pa.

“Inaasahan na ‘yun kasi marami pa rin cases of infection. I’m also endorsing wearing facemask and social distancing,” dagdag ni Marcial. “It’s the new normal or new life for us until there’s a vaccine.” (VE)