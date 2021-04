Marcial, PBA kakausapin IATF

NAKATAKDANG makipagpulong si PBA commissioner Willie Marcial sa Inter-Agency Task Force on Emerging Diseases anumang araw ngayong linggo para makakuha ng mas klarong senaryo sa pagbubukas ng liga.

Tatlong beses nang na-postpone ang opening ng 46th Season. Umaasa ang PBA na mas maagang darating ang anti-COVID vaccine para makapagbukas ng late-May o June.

Inisa-isa ni Marcial ang mga plano niyang idulog sa IATF.

“Kung kailan kami puwedeng mag-scrimmage, anu-anong community quarantine at kung kailan, tungkol sa vaccine, kung may vaccines ba kami, kung papayag sila sa closed circuit bubble,” anang PBA chief. “Lahat ilalatag ko sa kanila.”

Nasa MECQ pa ang NCR-plus hanggang katapusan ng buwan. Para payagan ang group practices ng teams ay kailangang bumaba sa mas maluwag na MGCQ ang quarantine level.

Kailangan may 5-on-5 scrimmages muna bago sumabak sa laro. Humihirit ang coaches ng mula tatlong linggong full preparations.

“Siguro more than one month o one month and two weeks, lahat ibibigay ko sa kanila bago tayo mag-start ng season,” dagdag ni Marcial. (VE)