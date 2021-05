Marcial: P100K multa sa pasaway

Bukod sa protocols ng IATF, Games and Amusements Board, JAO (joint administrative order) at ng LGUs na dadayuhin para mag-ensayo, meron ding sarili ang PBA na mas mahigpit kumpara sa ipinatupad noong Clark bubble. Lalakihan daw ang penalties ng mga lalabag.

“P100,000 sa Clark, suspension for 10 days,” paabot ni commissioner Willie Marcial. “Lalakihan natin dahil gusto natin maging successful (srimmages). Dahil hindi lang naman para sa kanila – sa players, mga kasama sa team, pati pamilya nila at sa pamilya rin ng team members nila.”

Gagamit ng apps na Safe Pass ang liga para ma-monitor ang players. “Oras na malaman namin na hindi nila ni-log o may pinuntahan sila at nalaman namin, may pruweba kami na nilabag nila ‘yun protocols, ‘yun suspension, fine or both ibibigay natin sa player,” paliwanag ng PBA chief.

Pinayagan na ng IATF ang scrimmages sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ o MGCQ. Nag-offer ang Batangas City na i-host ang practice, pero semi-bubble ang set-up na uwian at bahay-venue-bahay lang ang puwede. (VE)