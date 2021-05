Marcial, MMDA nagpulong

NAGBIGAY kortesiya si Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial Huwebes ng umaga sa pagdalaw nito kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos sa headquarters ng ahensiya sa Makati City.

Agad din pinag-usapan ng dalawang opisyal ang mga posibleng pamamaraan para magkaroon ng mas malakas na pagpapareha at koordinasyon sa pagitan ng dalawang ahensiya lalo na sa regulasyon sa nagaganap na panahon ng pandemya para sa posibleng tuluyang pagbubukas ng ika-46 edisyon ng propesyonal na liga.

Ipinaalam na din ni Marcial sa paghingi ng paglilinaw at guidance mula sa MMDA chief patungkol sa kasalukuyan na mga ipinapatupad na rules at regulations ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) hinggil sa mga contact sports tulad sa basketball.

“Basketball is the Filipinos’ national pastime. But there is no denying that the PBA is faced with a tough challenge now because of the pandemic,” sabi ni Abalos.(Lito Oredo)