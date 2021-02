Marcial, Magno makakamedalya

KUMPIYANSA si Association of Boxing Alliances in the Philippines (Abap) president Victorico ‘Ricky’ Vargas na makakapagdeliber ng medalya ang mga national boxer ng bansa na mga uupak sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan na inurong lang sa darating na July 23-August 8 sanhi ng pandemya.

Sa kasalukuyan, sina Eumir Felix Marcial, 25, ng Zamboanga City at Irish Magno, 29, ng Janiuay, Iloiloang mga qualified na sa quadrennial sportsfest, habang umaasam naman ng tickets sina reigning world champ Nesthy Petecio, Carlo Paalam at iba pa.

“Ngayon lang ako magpe-predict sa buong buhay ko,” sambit ni Vargas sa programang “Power and Play” ni Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala nitong Sabado. “Kung apat ang papasok, magkakaroon tayo ng medalya sa Olympics at manggagaling sa boxers (natin) ‘yan.”

“Kung tuloy-tuloy lang ang training, we have five months, we bring home Eumir, we focus on those four,” giit pa ng boxingofficial. “And I’m willing to bring them anywhere in the world for them to train, anywhere in the world where their opponents are, to become the best.”

Aalis sa buwang ito ang national pugilists para mag-training camp sa Thailand bilang patuloy na paghahanda sa Olympics. (Janiel Abby Toralba)