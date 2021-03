Marcial hinahasa footwork, depensa

TUMAAS ang kumpiyansa ni Tokyo Olympic-bound Eumir Felix Marcial dahil sa magandang training nito sa Los Angeles, California.

Mga bigatin at world-class coach ang tumututok kay Marcial kabilang sina Hall of Famer Freddie Roach at strength and conditioning expert Justine Fortune.

“Maganda ang training ko dahil marami akong natututunan. Tuluy-tuloy lang sa training para makuha ko ‘yung perfect form para sa Olympics,” hayag ni Marcial.

Ilan sa mga natututunan ni three-time Southeast Asian Games gold medalist Marcial ay ang tamang footwork, depensa at posisyon ayon kay MP Promotions chief Sean Gibbons.

Nagtutulungan ang Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) at MP Promotions para makatiyak na handa na si Marcial sumalang sa Tokyo Olympics.

May mga sparring session na si 25-year-old Marcial at mananatili muna ito sa Amerika para patuloy ang kanyang pagsasanay. (Elech Dawa)