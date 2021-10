Marcial ‘di sang-ayon: Maraming ref katiting sahod

HINDI maikakaila na hindi pa rin tuluyang nabubura sa mga liga ang game-fixing dahil na rin sa tukso at makukuhang pangsariling benepisyo dala nito.

Hindi lamang players o coach ang maaaring makagawa ng game-fixing kundi pati na rin ilang game official.

Sa isang tweet ni veteran sports journalist at Spin.ph columnist Homer Sayson, isiniwalat nito na ilang mga referee sa PBA ay nakakakuha lamang ng sahod na P10,000 kada buwan.

“Of the 23 @pbaconnect referees, some are getting paid as low as ten thousand pesos a month, and they do so without the security of long-term contracts. A damn shame. ‘Mabuti pa yung mga ballboys, maganda ang buhay nila,’ one ref told me. This is a flagrant foul,” lahad ni Sayson.

Mariin naman itong kinontra ni PBA Commissioner Willie Marcial.

“Hindi totoo mga iyan. Matataas suweldo ng mga referee,” text ni Marcial sa Abante kahapon.

Nitong Game 3 Finals ng 2021 PBA Philippine Cup, ilang mga fan ang naalarma sa kahi-kahinalang foul call ng isang referee kay TNT Tropang Giga cager Brian Heruela.

Makikita sa replay video na hindi nahawakan ni Heruela si Magnolia guard Paul Lee na kanyang dinidepensahan ngunit natawagan pa rin ito ng foul.

Kinumpirma ni Marcial nitong Lunes na hindi na mag-officiate pa ang nasabing referee na pumito ng foul laban kay Heruela sa natitirang serye ng All-Filipino Finals.

Magugunita noong nakaraang taon sa All-Filipino Conference sa Pampanga bubble, pinauwi ni Marcial si referee Sherwin Pineda dahil sa controversial ‘wrong call’ na tinawag nito sa Rain or Shine at NorthPort match. (Abante Sports)