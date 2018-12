Marcial binusalan si Victolero, Compton tama na ang dada!

Finals game 4 nga­yon: (Araneta Coliseum)

7:00 pm Alaska Aces vs Magnolia Hotshots

UMABOT hanggang sa Office of the PBA Commissioner ang matin­ding init sa pagsasalpukan ng Magnolia Hotshots at Alaska Aces na muling maghaharap sa krusyal na Game 4 ng Best-of-7 championships ngayong gabi para sa korona ng 2018 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum.

Hangad ng Hotshots na masungkit ang importanteng ikatlong panalo na maglalapit dito para sa kinakailangang apat upang makalasap muli ng titulo sapul noong 2014 habang pilit na itatabla ng Aces ang labanan sa paghahangad sa ikalawang sunod nitong panalo sa ganap na alas-7 ng gabi.

Hindi naman sa loob ng playing court lamang naganapNang mainit na bangayan sa kampeonato matapos maglabas ng matinding­ babala mismo si PBA commissioner Willie Marcial sa dalawang coaches na sina Chito Victolero mula sa Magnolia at Alex Compton ng Aces sa pagbibigay ng kani-kanilang mga kritisismo.

Kahapon, iniulat na nagbigay si Marcial ng isang memo na kapwa nakatuon kina Compton at Victolero ukol sa kanilang mga susunod na pahayag hinggil sa officiating. Hindi muna parurusahan ni Marcial ang 2 coach pero wala na umanong patawad sa susunod.

“They’ll be fined if they criticize officiating­ through the media again,” sabi ni Marcial sa panayam ni Musong Castillo. “The right thing to do is address the technical committee or the commissioner.”

Huling nagpahayag ng hindi maganda sa officiating si Victolero matapos malasap ng Hotshots ang pinakamasaklap na pagkatalo 71-100 noong Linggo.

Inaasahang sasandigan muli ng Aces ang import nitong si Mike Harris na naghulog ng 36 puntos kabilang ang 22 sa ikatlong yugto sa Game 3 habang nag-ambag din sina Carl Bryan Cruz ng 10 puntos tampok ang dalawang tres at si Simon Encisco na nagpasok ng 3-of-4 sa tres para sa kanyang 12 puntos.

Makakalaro naman muli para sa Hotshots si import Romeo Travis na hindi na pinaglaro ni Victolero matapos na mapatid sa paanan ng karibal na import na si Mike Harris sa kabuuan ng huling yugto.