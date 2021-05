Marcial asam sa June ang PBA

NGAYONG matagumpay na ang mga PBA team sa kani-kanilang training bubble, minamataan na ni league commissioner Willie Marcial na simulan ang Philippine Cup sa huling linggo ng Hunyo o unang linggo ng Hulyo.

“Yes, we’re on target, either last week of June or first week of July,” pahayag ni ‘Kume’ sa panayam ng PBA Rush Linggo.

Busy ang 12 team sa liga dahil nag-eensayo na sa iba’t ibang lalawigan. Nasa Batangas ang siyam habang ang TNT at Meralco ay nasa Laoag, at ang NLEX naman ay nasa Clark. (Aivan Denzel Episcope)