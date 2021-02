Marcelo sinalo ng Tropang Giga

MULA sa Phoenix Super LPG, biyaheng TNT na si bruiser Dave Marcelo,

Kinumpirma ni Tropang Giga manager Gabby Cui na sinalo ng team si Marcelo.

Naging free-agent ang 6-foot-5 center/forward nang hindi i-renew ng Fuel Masters ang napasong kontrata.

“Dave’s intimidating presence, outside shooting and solid defense will be of great help to the TNT Tropang Giga,” ani Cui.

Kelan lang, kinuha din ng flagship team ng MVP group si Glenn Khobuntin.

Sina Jay Washington, David Semerad, Harvey Carey at Lervyn Flores ang salitan sa loob kapag kailangang huminga nina main big Troy Rosario at Poy Erram.

Nag-retire na si Carey at hindi na rin ganun katibay si Washington, pinatitibay ng TNT ang frontcourt.

No. 12 pick ng Barako Bull noong 2012 si Marcelo, galing NLEX bago napunta ng Phoenix noong 2018.

Sa nakaraang Philippine Cup sa Pampanga bubble, nag-average si Marcelo ng 1.7 points, 1.8 rebounds sa 15 games bilang backup kay Justin Chua. (VE)