Marawi rehab fund ilatag na — Castelo

Iginiit kamakailan ni Quezon City Rep. Winston ‘Winnie’ Castelo ang pagkakaroon ng Marawi rehabilitation fund kahit pa patuloy ang bakbakan sa magulong siyudad ng Mindanao.

Ayon kay Castelo, dapat na maghanda ng budget estimate ang mga ahensiya ng gobyerno na kikilos para ayusin ang Marawi at maibalik ang dating ganda nito.

“The redevelopment of the City will send the message to Mindanao and Islamic countries that the government is committed to sustain the Southern portion of the country and to improve it,” ani Castelo.

Kasabay nito, pinuri ni Castelo si President Rodrigo Duterte sa determinasyon nito na isulong ang Marawi rebuilding budget. Sinabi ni Castelo, chairman ng House Committee on Metro Manila Development, na kahit pa malayo ang Quezon City sa Mindanao ay maraming Muslim na komunidad sa naturang syudad tulad ng Payatas, Culiat at ibang barangay sa Novaliches.

Sinabi ni Castelo, na tulad ng isang infrastructure project, makakatulong ang isang proposed budget upang malaman ang mga ‘perimeters’ sa pagsasaayos ng Marawi.

Ginawa ni Castelo ang kanyang pahayag matapos ibunyag ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na sisimulan na nito ang Marawi rehabilitation.