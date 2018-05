Marawi nakalimutan na ng mga artista

Si Robin Padilla lang yata ang nakaalala sa showbiz celebs sa unang taon ng Marawi City siege nu’ng Miyerkoles. Anyare sa ibang artistang sumugod pa roon at tumulong sa mga sundalong lumaban with matching selfies pa, huh?

Understandable sa parte ni Robin dahil Muslim siya. Isa rin siya sa naging pursigido upang kumalap ng pera bilang tulong upang makapagpatayo ng ilang bahay sa Marawi.

Pumasyal pa si Binoe sa siyudad at may picture siya ng welcome sign sa Marawi City. Damang-dama ang dedikasyon niya sa pagtulong sa Muslim nating kababayan hindi gaya ng ibang celebs na sa simula lang ang pagtulong, huh!

Maine aminadong butangera

Wiz talaga feel ni Maine Mendoza ang madramang role na character. Mas feel niyang maging kikay-kikay kaya tinanggap niya ang katikatera niyang role sa episode ngayong Sunday sa Daig Kayo Ng Lola Ko ng Kapuso Network.

Sa interview kay Meng, may hawig din daw sa kanya ang character niya bilang si Laura Butangera. Kilala naman kasi ang pagiging madaldal ng Pheno­menal Star at nahasa na siya sa comedy dahil sa araw-araw na exposure sa joke segment ng Eat Bulaga.

Natanong din kay Meng ang tungkol sa pelikulang gagawin. May mga de­talye pang inaayos kaugnay nito pero gusto na rin niyang gumawa ng movie.

Walang kapareha si Maine sa episode at si Baby Baste ang kanyang makakasama.

Samantala, nagkagulo na naman ang mga fan ng Phenomenal Star sa latest foto niya sa Instagram na walang make-up. ‘Bare’ lang ang caption niya at agad itong humamig ng halos 2,400 na comments.

May mga malisyosong netizens nga lang na inuugnay muli ang freshness ni Meng kay Juancho Trivino, huh! Hayun, nakatikim siya ng banat ng fantards ng Phenomenal Star, huh!