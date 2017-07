Marawi malapit nang mabawi — AFP

By Betchai Julian

Umaabot na sa 110 gusali sa Marawi City ang nabawi ng militar mula sa teroristang Maute Group.

Ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Eduardo Año, nasa 50 gusali na lamang ang isinasailaim sa clearing operation ng mga sundalo.

Sinabi ni Año na isang matinding tulak na lamang ang kaila­ngan para tuluyan nang mabawi ng mga tropa ng gobyerno ang lungsod na magdadalawang buwan nang apektado ng gulo.

Una nang iniulat ng AFP na 60 gusali na pinuwestuhan ng mga terorista ang kanilang nabawi noong nakaraang linggo.

Samantala, naglaan ng P10 milyon ang Simbahang Katolika para magamit sa humanitarian aid sa mga pamilyang lumikas mula sa Marawi.

Ayon kay National Secretariat for Social Action (NASSA)/Caritas Philippines Executive Secretary Fr. Edwin Gariguez, ibibigay ang tulong sa 3,000 pamilya o 15,000 indibidwal sa Iligan City kabilang ang halal food, at non-food items tulad ng hygiene kits, household items at sleeping kits.

Magsasagawa rin ang Caritas ng psychosocial activities, hygiene promotion awareness, emergency preparedness, at accountability trainings.