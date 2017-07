Marawi evacuees dinagsa ng tulong

Pitong naglalakihang truck na puno ng relief goods ang dumating kahapon sa bayan ng Ramain sa Lanao Del Sur, ang lugar kung saan ligtas na nanunuluyan ang daan-daang libong bilang na mga evacuees mula Marawi City.

Sunud-sunod na nagdatingan ang mga truck sa municipal capitol ng Ramain, na ngayo’y sentro ng evacuation center at isa-isang ibinaba ng mga kagawad ng International Committee of the Red Cross (ICRC) ang mga kahon at agad na ipinamahagi sa evacuees roon.

Bukod sa hatid na pagkain, kabilang din sa mga ibinigay na kagamitan ay mga folding beds, kulambo, kumot at gamit pangkusina.

Ang naturang relief packages ay napasakamay ng may 2,600 bilang na pamilya na nawalan ng tirahan sa Marawi crisis.

Sa kabila ng matinding init hindi inalintana ng mga evacuees na karamihan ay kababaihan at bata na matiyagang pumila at labis ang tuwa sa pagtanggap ng relief goods.

Ang ICRC ang kauna-unahang international humanitarian organizations na nakapasok sa malalayong bahagi ng lugar simula ng mag-umpisa ang krisis sa Marawi.