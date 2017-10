Idineklara na ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na malaya na ang Marawi City matapos mapatay ng mga sundalo sina Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at Maute group leader Omar Maute.

Nagtungo si Duterte sa Marawi isang araw matapos mapatay ang dalawang lider terorista na nanguna sa pagsalakay sa lungsod noong Mayo 23, 2017.

Katunayan, itinaas na ang bandila ng Pilipinas sa main battle area na hudyat na tapos na ang giyera at malaya na ang Marawi mula sa kontrol ng mga terorista.

“Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation,” pahayag ni Pangulong Duterte.

Sinabi naman ni Col. Romeo Brawner, taga­pagsalita ng militar sa Marawi, na posibleng pabalikin na ang mga residente ngunit mas mauuna muna ang mga opisyales ng barangay at ika-cluster ang mga lugar na deklaradong ligtas na.

Tuluy-tuloy din aniya ang mopping-up operation sa iba’t ibang barangay malapit sa battle zone para masigurong ligtas ito mula sa mga natitira pang galamay nina Hapilon at Maute gayundin para makuha ang mga bomba na iniwan ng mga terorista.

Patuloy din aniya ang paghahanap sa iba pang bihag.