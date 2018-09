Maraming salamat TESDA

Masarap po ang pakiramdam ng nakatutulong sa kapwa. Ibang high, ika nga, ang kiliti sa ating mga puso kapag may napapasaya tayong tao. ‘Yung tipong maliit na bagay lang sa atin pero ga-higante na pala ang epekto sa buhay ng ating mga natutulu­ngan.

Bilang lider at boses sa Kongreso ng aking mga kababayan sa Ikatlong Distrito ng Negros Occidental, karapatan at tungkulin ko pa na gawin ito. Kaya nga po mala­king Wow talaga ang pagkakapili sa inyong lingkod bilang isa sa mga ginawaran ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ng 2018 Kabalikat Awards Program.

Masaya po ako na nag­lilingkod sa inyo kaya napakalaki tala­gang bonus ‘yung kila­lanin pa ng ating kasama sa gobyerno ang ating mga pagsisikap para sa mga ka-distrito ko sa Negros Occidental.

Malaking kabanata po ito na binuksan sa aking buhay. Bumungad sa akin ang isang karangalan na hindi ko naman talaga inasahan ni sa hinagap.

Maraming salamat kay TESDA Provincial director Jimmisio Daoaten dahil sa pagkilala sa mga munti na­ting ambag sa pagsusulong at pagpapalaganap sa technical vocational education at training sa mga kababayan ko sa Negros Occidental.

Simula noong 2011, katuwang na ng inyong lingkod ang TESDA sa pagbibigay ng vocational education lalo na sa ating mga kabataan. Mahigit 2,000 na mga karapat-dapat na kababayan natin sa Ikatlong Distrito ng Negros Occidental ang sumailalim sa Special Training for Employment Program (STEP), Training for Work Scholarship Program (TWSP) at Private Education Student Financial Assistance (PESFA) at ngayon ay napapakinabangan na nila ang kanilang napag-aralan.

Para sa taong ito, higit po nating paiigtingin ang mga community-based skill training sa Murcia, Talisay, Silay, EB at Victorias. Mas maraming natututo, mas masaya, Mas kumikita, mas nakatutulong sa kanilang pamil­ya, hindi po ba?

At hindi rin po ekslusibo lang sa ating mga residente ang mga programa natin. Kasali rin dito ang mga preso sa Bureau of Jail Management and Penolo­gy (BJMP) na kahit nakapiit ay maaari pa ring kumita at gawing produktibo ang kanilang buhay sa loob ng rehas.

Bilang isang magulang o anak, ramdam natin ang mga kapatid nating preso. Mahirap po ang mawalay sa mga mahal natin sa buhay, lalo na yung bigat ng kalooban sa kabiguan mong gampanan ang mga responsibilidad sa pamilya.

Kaya nga po hindi natin sila kinalimutan. Bukod sa nalilibang na sila, kumikita pa sila na puwede ng ipadala sa kanilang mga pamilya.

Kabilang sa mga maaari nilang aralin ay ang shielded metal arc welding, automotive, hilot wellness massage therapy, bread-making, at cake-making.

Ang sabi nga, ang kapangyarihan, posisyon o titulo ay may kapalit na mabigat na responsibildad.

Pero tinatanggap po natin ang lahat ng ito. Isa pong pribilehiyo na makapaglingkod sa kapwa.

At hindi lang po para sa akin ang pagkilalang ito. Congratulations sa mga ka-distrito natin sa Negros Occidental! Para sa ating lahat ang award na ito kaya patuloy tayong magtatrabaho para sa pagbabago at pag-unlad ng ating distrito.