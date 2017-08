Marami pang mabubunyag sa BOC

Isiniwalat kahapon ni House committee on dangerous drugs chairman Robert Ace Barbers na marami pang mga “revelation” sa korapsyon sa Bureau of Customs (BOC) sa pagpapatuloy ng kanilang imbestigasyon bukas kaugnay sa P6.4 bilyong shabu na nakalusot sa ahensya.

Tiniyak ito ni Barbers sa isang forum sa Quezon City kung saan binanggit nito ang pagharap ng customs broker na si Mark Taguba, ang nangasiwa sa shipment ng kontrabando, na handa umanong pangalanan ang mga opisyal ng BOC na regular na tumatanggap sa kanya ng payola.

Sinabi pa ni Barbers na masasampahan ng kasong kriminal at administratibo ang mga opisyal at tauhan ng BOC.

Ani Barbers, hindi lamang sa nakalusot na shabu pananagutin si BOC Commissioner Nicanor Faeldon kundi maging sa nabunyag na pagkuha nito ng serbisyo ng mga atleta at damay rin umano ang kanyang chief of staff na si Atty. Mandy Therese Anderson na siyang pumipirma sa daily time record ng mga atleta.

Giit ng kongresista na malinaw naman na hindi nagsasagawa ng intelligence work ang mga atleta. Kinuha lamang umano ang mga ito bilang technical assistants at intelligence officers pero ang tunay na trabaho ay maglaro para sa BOC.

“Doon siguro sa puntong `yun, may sisilipin din kami doon kung anong meron. Kasi hindi kami sumasang-ayon sa ganung klaseng mga pamama­lakad sa loob ng Bureau,” paliwanag ni Barbers.

Nasa 28 atleta ang kinuha ng BOC. Ilan sa mga ito ay beteranong basketball players na sina Marlou Aquino at Kenneth Duremdes, gayundin ang volleyball player na si Alyssa Valdez na sumasahod ng P50,000 kada buwan.

Pero, sa kabila ng batikos sa pagkuha ng mga atleta bilang intelligence officers, desidido pa rin umano ang BOC na i-renew ang kontrata ng mga ito na siyang sisilipin din ng Kamara.

“`Pag in-insist niya ‘yan eh may problema siya. Unang-una syempre kailangan tingnan muna natin `yung service contract ng mga `yan. Kasi they are considered contractual at tingnan natin `yung kanilang daily time record, dapat pumapasok `yan araw-araw, eh mukhang hindi ata ganun ang nangyayari, they are not performing intelligence work,” ani Barbers.

Sinabi rin ni House committee on ways and means chairman Dakila Carlo Cua na malinaw na misappropriation ng pondo ng gobyerno ang ginawa ni Faeldon sa pagkuha ng mga atleta.





Mali umano ito at mayroong katapat na kaso ang anumang pagkakamali ng taga-gobyerno.