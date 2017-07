MARAMI PANG ISUSUNOD! — BATO

“Marami pa kaya maghintay-hintay lang kayo. To be fair with these people, this should serve as a warning to everyone na ang PNP ay walang sinasanto pagdating sa enforcement ng batas.

As far as law enforcement is concerned, we have no fear or favor, kung kailangang i-operate ka, operate ka talaga.”

Ito ang diretsahang pahayag ni Philippine National Police (PNP) Director General Ronald “Bato” dela Rosa nang humarap sa isang press conference sa Camp Crame kahapon kaugnay ng madugong police raid sa Ozamiz City.

Nasawi sa insidente si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr., ang asawa nitong si Susan, kapatid na si Board Member Octavio Parojinog at 11 iba pa.

“Hindi po natin pwede sabihin kung sino at saan, basta po marami pa, hintay lang po tayo mauubos din sila,” wika ni Dela Rosa.

Inihayag din nito na sinimulan na ng PNP ang case build-up laban sa mga narco-politician na nasa listahan ni Pangulong Rod­rigo Duterte.

LUMABAN

Binigyan-diin ni Dela Rosa na para sa kanya ay gusto niyang buhay na maaresto ang alkalde para harapin ang mga kaso nito kaya lang ay lumaban ito .

“I want him alive to answer the charges pero kung lumaban siya, then I want my men alive more than him `pag siya lumaban. After the smoke is cleared, it should be the good man standing and the bad man lying on the pavement,” ani Dela Rosa.

BAKIT PINATAY ANG CCTV?





Kinuwestyon naman ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ng mga Parojinog, kung bakit pinatay ang CCTV camera nang maganap ang pagsalakay.

Aniya, malaking pala­isipan ito dahil kung tutuusin ay magsisilbi itong ebidensya at magagamit na pandepensa ng mga pulis sakaling kwestyunin at pagdudahan ang kanilang operasyon.

Sinabi naman ni Dela Rosa na wala siyang nakikitang mali sa ginawa ng mga pulis sa ikinasang operasyon laban sa mga Parojinog.

“Pero mas mabuti sana kung hindi pinatay ng pulis ang CCTV camera sa lugar nang isilbi ang search warrant, pero alam ko ginawa nila iyon para sa kanilang kaligtasan,” dagdag nito.

Una nang ipinaliwanag ni Ozamiz City Police chief, Chief Inspector Jovie Espenido na importante iyon para sa kaligtasan ng kanilang mga impormante na kasama sa operasyon upang hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito.

WALANG ‘ROLE’ SI PDU30

Nilinaw naman kahapon ni Senior Deputy Exe­cutive Secretary Menardo Guevarra sa press briefing sa Malacañang na walang partisipasyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong raid.

“As far as I know, aside from his general instruction to eliminate drugs and all people who supported the illegal drug trade, he has no particular or specific participation in any of actual police operations,” ani Guevarra.

SOLONS DUDA RIN

“I will not be surprised, if one of my colleagues will file a resolution to investigate what happened and given that both cases in the Albuera mayor and the Ozamiz City mayor, they were both suspected of having drug links,” ani ni Sen. Francis Escudero.

“Hinatid ang warrant of arrest nang pasado alas-dos ng madaling-araw. Pinatay ang CCTV (closed-circuit television) cameras bago pasukin ang bahay.

Lahat ng 15 pinaghihinalaang mga drug lord at ang kanilang ‘armadung-armadong’ mga bodyguard ay nasa pinangyarihan ng krimen at pinatay. Walang mga sugatan o nasawi sa panig ng PNP.

Hindi makatotohanan. Pwedeng gawin ito kaninuman,” diin naman ni Sen. Francis Pangilinan.

Ikinatuwa naman ni Magdalo Partylist Rep. Gary Alejano ang nangyari kay Parojinog dahil napanagot na rin umano ito sa kanilang krimen.

Pero, hindi umano maiwasang magduda si Alejano dahil kamukhang-kamukha ito sa nangyari kay dating Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa.