Marami pang bodega sasalakayin! Mga asukal hoarder bistado – Palasyo

Asahang mas marami pang mga bodega ng asukal ang iinspeksyunin ng Bureau of Customs (BOC) sa mga susunod na araw.

Ito ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa kanyang virtual press briefing kasunod ng pagsalakay ng mga tauhan ng BOC sa dalawang warehouse sa San Fernando City, Pampanga nitong Huwebes ng umaga, at Bgy. Kaypian, San Jose Del Monte, Bulacan.

Sinabi ng kalihim na bahagi ito ng aniya ay “visitorial powers” ng BOC matapos atasan ni Executive Secretary Victor Rodriguez ang ahensya na bisitahin ang mga hinihinalang pinag-iimbakan ng mga asukal dahil sa nararanasang mataas na presyo ng produkto sa mga pamilihan.

“This is a series of raids. Yes po we can confirm that there is another warehouse in the vicinity of Bulacan, ‘di ko pa ma-confirm kasi hindi ko sure kung tapos na ‘yong pag-inspect ng BOC but we can confirm that yes, there is another one today and possibly more in the coming days,” ani Angeles.

Kasabay nito at winarningan ng Malacañang ang mga negosyanteng nang-iipit ng supply ng asukal para mapataas ang presyo nito sa pamilihan at lumaki ang kanilang kita.

Sinabi ni Rodriguez na inatasan siya ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. para abisuhan ang BOC na gamitin ang visitorial powers sa lahat ng customs bonded warehouses para i-check ang imported agricultural products na nakaimbak sa mga bodega at para matukoy kung mayroong nagho-hoard ng supply ng asukal.

Gamit ang ‘LOA’ (letter of authority) na pirmado ni Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz, unang binisita noong Miyerkoles ng BOC Intelligence at Enforcement Group (IG/EG) sa pangunguna ni IG officer-in-charge, Dir. Joeffrey Tacio, ang isang warehouse sa Bgy. Kaypian, San Jose Del Monte, kung saan aabot sa may 30,000 sako ng asukal ang nadatnan ng mga operatiba.

Sumunod na araw, daan-daan ding mga sako ng asukal mula sa Thailand ang nakita ng BOC sa isa pang warehouse sa Bgy. Del Pilar, San Fernando City, kasama ang iba pang hinihinalang ‘smuggled imported goods’.

Ayon pa sa Palasyo, aabot sa higit P200 milyon ang halaga ng mga nakumpiskang asukal.

Binigyan ng 15 araw ng CIIS ang may-ari ng warehouse na magpakita ng mga dokumentong legal ang pag-angkat sa mga produktong nakita sa warehouse.

Kapag mapatunayang ilegal ang pagpasok ng asukal sa bansa ay mahaharap sa kasong smuggling ang may-ari ng mga nakumpiskang produkto.

Una nang ibinisto ni Rodriguez kay PBBM ang tangkang pagpapalusot ng mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration (SRA) sa ‘Sugar Order No. 4’ na inilabas ng SRA board nitong Agosto 9 na nagpapahintulot sa pag-aangkat ng 300,000 tonelada ng asukal. (Aileen Taliping)