Marahuyo Arts Project, kakaibang karanasang pang sining-biswal

Mula sa pag-oorganisa at pamumuno ng CANVAS – Center for Art, New Ventures and Sustainable Development, marami talaga ang tiyak na mamangha sa kakaibang karansang pang-sining biswal na kanilang itinataguyod, ang Marahuyo Arts Projects.

Ang Marahuyo Art Projects (www.marahuyo.ph) ay isang online platform at gallery ng visual arts na itinatag na ang paniniwala ay ang sining ay ispesyal na kasangkapan at katuwang para sa makabuluhang pagbabago – kapwa personal at panlipunan.

ilalayon nitong ipakita na ang mga visual visual artists ay kaagapay sa makabuluhang pakikipagtulungan sa iba pang mga artista sa rehiyon at sa buong mundo.

Nagbibigay din ang Marahuyo sa mga artista ng malikhaing puwang upang galugarin at ipakita ang kanilang personal na direksyon at sentimiyento.

Bilang isang virtual gallery, nag-aalok ang Marahuyo ng mga naka-program at curated na nilalaman, at nakikipagtulungan sa mga artista nito upang maabot ang mga madla at kolektor na higit pa sa mga limitasyon ng mga tradisyunal na gallery.

Bahagi ng kita mula Marahuyo Arts Project ay mapupunta sa mga programa at inisyatibo ng The Center for Art, New Ventures & Sustainable Development (www.canvas.ph), isang nonprofit organization na nakikipagtulungan sa malikhaing pamayanan upang maitaguyod ang literatura ng mga bata, galugarin ang pambansang pagkakakilanlan, at mapalawak ang kamalayan ng publiko sa sining, kultura at kapaligiran ng Pilipinas.

Ang CANVAS ay nakki-pag ugnayan at nakikipag-tulungan sa ilan sa mga pinakamahusay na batang artista sa sining biswal upang maitaguyod ang kanilang natatanging kaalaman at talent.

Upang mailagay sa aming listahan ng preview para sa mga hinaharap na palabas at eksibisyon, maaring magemail sa email info@canvas.ph.

Para naman sa Marahuyo Arts Project, pwede ring mag-email sa marahuyo@canvas.ph.