Manyakis sa mga eskuwelahan pinagtatakpan – Hontiveros

Hindi na ikinagulat pa ni Senador Risa Hontiveros kung napipilitan ang mga estudyanteng biktima ng sexual harassment na isiwalat ang kanilang mga hinaing sa social media para makahingi ng suporta sa publiko dahil pinagtatakpan aniya ng mga eskuwelahan ang isyung ito.

“Alam kong knee-jerk reaction kadalasan ang pagtakpan ang mga kaso at perpetrators ng sexual harassment para protektahan ang imahe ng school. Pero mali ito. Students’ safety and welfare should be our top priority,” ani Hontiveros.

Subalit mayroong batas aniya dito, ang Safe Spaces Act o mas kilalang Bawal Bastos Law na inakda ng senador, kung saan inoobliga lahat ng paaralan na aksyonan ang mga ulat ng sexual harassment sa kanilang mga mag-aaral.

“The Bawal Bastos Law mandates all schools at all levels to enact an anti-sexual harassment policy that will protect students and teachers alike from sexual harassment,” said Hontiveros.

Dapat aniyang maparusahan ang mga sangkot sa sexual abuse sa mga mag-aaral, lalo na iyong mga nasa posisyon ng kapangyarihan at kung kinakailangan ay isuko sa mga awtoridad.

Kinalampag din ni Hontiveros ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), at ang Philippine Commission on Women para gampanan ang kanilang mandato sa batas na i-monitor ang mga eskuwelahan kung nakasusunod ang mga ito sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Bawal Bastos Law.

“Kapag may perennial lapses at non-compliance, dapat kasama ito sa pag-review ng kanilang license to operate,” ani Hontiveros. (JC Cahinhinan)