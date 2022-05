Manyakis kalaboso sa 64 kaso ng rape

Nagwakas ang pagtatago ng isang umano’y kilabot na rapist nang masakote ito ng mga awtoridad matapos magtago para takasan ang kinakaharap na 64 bilang ng kasong rape sa San Jose Del Monte City (SJDMC) sa Bulacan.

Nakatala bilang No.1 Most Wanted Person sa SJDMC ang suspek na si Fitz Kyben Bernabe, 31-anyos at residente ng Block 64, Lot 8, Labanos st., Area 1, Road 59 sa San Martin de Porres sa Sapang Palay, SJDMC dahil sa nasabing 64 na bilang ng rape at iba pang sekswal na pang-aabuso.

Hindi naman binanggit ni P/Col.Charlie A. Cabradilla, acting Provincial Director ng Bulacan PNP kung ilang babae at menor de edad ang nabiktima ng suspek pero posible umano itong mabulok sa kulu­ngan sa bigat ng mga ginawa nitong krimen.

Hindi na nakapalag ang suspek nang makorner siya ng mga awtoridad sa tinitirhan niya sa Brgy. Bitungol, Norzagaray, Bulacan para ihain ang mga warrant of arrest sa 64 counts sa kasong Rape na walang inirekomendang piyansa sa bawat kaso; 41 counts ng Lascivious Conduct under section 5 (B) ng R.A 7610 na may inirekomendang P200,000 piyansa sa bawat bilang at Rape Thru Sexual Assault na may inirekomendang ding P200,000 na piyansa.

Inihain ng magkakasanib na operatiba ng SJDMC police, 301 Mobile Company ng Regional Mobile Force Battallion-3 (RMFC), Bulacan Highway Patrol Team at 3rd Special Operation Unit-Maritime Group ang arrest warrant laban sa suspek. (Jun Borlongan)