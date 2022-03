Manyak sa FB, nadagit ng NBI

Bumagsak sa kamay ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Iligan City noong Martes ang isang lalaki na ginagamit umano ang social media para manloko at kalaunan ay manakot sa kanyang mga biktima para makipagtalik sa kanya.

Kinilala ni NBI Iligan head Abdul Jamal Dimaporo ang suspek na si Louell Vincent Austria, 28-anyos.

Sa ulat, kinaibigan umano ng suspek ang kanyang mga biktima sa Facebook at napapayag ang mga ito na babayaran sila kapag nagpakita ng hubad nilang katawan gamit ang Messenger app.

Pagtapos nito ay pagbabantaan umano ng suspek ang mga biktima na ikakalat ang kanilang larawan kapag hindi sila nakipag-sex sa kanya.

Nagkasa ng entrapment operation ang NBI saisang lodging house sa Brgy. San Miguel, Iligan City matapos na dumulog sa kanila ang isa sa mga biktima umano nito.

Sinampahan ng mga kasong paglabag sa Expanded Anti Human Trafficking in Persons Act of 2012, Anti Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Anti Child Pornography Act of 2009, Anti-Child Abuse Law at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang suspek. (Juliet de Loza-Cudia)