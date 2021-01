Manuel type ni Guiao, NLEX

AMINADO si coach Yeng Guiao, interesado rin siya kay Vic Manuel.

Pero nilinaw ng NLEX coach na hindi ang Road Warriors ang magpapasimula ng usapan sa trade para makuha ang power forward mula Alaska.

Nabanggit ni Manuel na NLEX, San Miguel Beer at Phoenix sa mga ‘dream team’ niyang mapuntahan.

Nagkalalabuan si Manuel at ang kanyang team dahil sa kontrata. Nagpahayag ang Muscle Man na gusto na niyang magpa-trade.

“Interested, lalo pa na siya (Manuel) naman ang nag-indicate na gusto niyang maglaro sa amin. Sino ba naman ang may ayaw kay Vic Manuel?” punto ni Guiao.

Sa huli, Alaska pa rin daw ang may kontrol kung ano ang gusto nilang kapalit.

“It will still really depend on siguro the conditions proposed by Alaska, if they will be interested also in negotiating with us,” dagdag ni Guiao.

Walang ihahatag ang NLEX kung hindi sisimulan ng Aces ang trade talks. Ang gagawin lang daw ng Road Warriors ay iparating na interesado rin sila.

“We will open our doors but we will not come forward and make a proposal. They (Aces) have to initiate it,” giit ni Guiao. (VE)