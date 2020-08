Manuel nagbuhay probinsiyano

NINAMNAM ni ‘Muscle Man’ Vic Manuel ang sariwang hangin at tahimik na kapaligiran nang umuwi ito sa probinsya at in-enjoy ang simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.

“Weekend in province! with ma friends & fambam! I love you all,” caption ni 33-anyos Alaska cager sa kanyang official Facebook account.

Kasabay nito ay ibinahagi niya ang mga larawan kung saan makikitang nag-boodle fight sila at naligo sa labas ng bahay gamit ang poso.

Sa ngayon ay hindi pa kasama si Manuel sa kanilang team training pero present tuwing nagsasagawa ang kanyang koponan ng Zoom practice.

Nag-eensayo ngayon ang Alaska Aces sa Gatorade Hoops Center sa Mandaluyong. (Aivan Episcope)