Manuel magiging tirador sa Phoenix

BAGONG balasa ang Phoenix, isa sa mga bagong dating si Vic Manuel mula Alaska.

Power forward si Manuel noon sa Aces, pinapangatawanan ang moniker niyang Muscleman para mangalabaw sa loob.

Ang Fuel Masters, klala na maluwag sa mga bigs sa malayuang tira.

‘Pag libre, tira mo kahit malayo.

Ganu’n ang prinsipyo ni coach Topex Robinson, bagay na nagbigay ng kumpiyansa kina Justin Chua at Jason Perkins na tumira sa tres.

Ayon kay gunner Matthew Wright, may ‘magic power’ si coach Topex para iangat ang tiwala sa sarili ng players.

Gumagana naman daw.

Asahang pagpasok ng PBA Season 46, unti-unti ay lalayo na sa basket si Manuel. Kalaunan, makikita na ang 6-foot-4 frontliner na tumitira sa labas ng arc.

“Once he gives Vic the green light, I think you’re going to see Vic extend his range a little bit,” ani Wright sa The Game ng One Sports. “It’s gonna be exciting.”

Dati, si Chua ang dumidepensa kay Manuel. Ngayon, magkakampi na sila.