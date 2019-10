Manuel, Alaska titimplahin ang unang ‘W’

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

4:30pm – Alaska vs. Rain or Shine

6:45pm – SMB vs. Ginebra

Mailap pa rin ang panalo sa Alaska at kay coach Jeff Cariaso, tiklop lahat sa limang larong sinalangan sa PBA Governors Cup.

Ang Rain or Shine ay may isang ‘W’ sa limang subok.

Magsusukatan ang dalawa sa first game sa Smart Araneta Coliseum.

Namomroblema na ba ang Aces?

“Yes,” mabilis na sagot ni Cariaso pagkatapos ng 95-90 loss sa Magnolia noong Linggo.

“But, again, are we playing the right way, have we improved from the last game? Yes also.”

Kontra Hotshots, umahon mula 15-point deficit ang Aces, nakadikit pa 94-90 bago naubusan. Hindi na sila umiskor sa final minute.

“You have to take the positive of what happened tonight,” dagdag ni Cariaso, pumalit kay Alex Compton noong August. “If we continue staying disciplined, if we continue staying together, then I think susunod na ‘yung mga wins.”

Naniniwala ang coach na kapag nagkamagayan na silang lahat ay makakabawi rin ang Alaska.

Tulad ng Aces, nakipagpukpukan din ang Elasto Painters hanggang dulo bago yumuko sa Phoenix 86-84 sa last-second jumper ni RR Garcia.

Isa pang problema ng Aces ang injuries, hindi pa sigurado kung makakalaro na sina Jeron Teng at Kevin Racal. Matatagalan pa ang balik nina Maverick Ahanmisi at Noy Baclao. Aasa si Cariaso kina import Frank House, Vic Manuel, Chris Banchero, Simon Enciso at Abu Tratter.

Sasandal si coach Caloy Garcia kina Kayel Locke, Rey Nambatac, Javee Mocon, Gabe Norwood at Ed Daquioag. (VE)