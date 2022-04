Manu, 6 pa sa Hall of Fame

Sina Manu Ginobili, Tim Hardaway at dating coach George Karl ang headliners ng 2022 class na iluluklok sa National Basketball Association Hall of Fame.

Inihayag nitong Sabado ang mga inductee sa New Orleans, ang site ng NCAA Final Four.

Napili rin ngayong taon sina dating WNBA champion Swin Cash, long-time college coach Bob Huggins, WNBA champion at two-time Olympic gold medalist Lindsay Whalen, NCAA national champion coach at dating WNBA Coach of the Year Marianne Stanley at dating NBA official Hugh Evans.

Four-time NBA champion sa Spurs at Olympic gold medalist para sa Argentina si Ginobili, five-time All-Star si Hardaway. (Vladi Eduarte)