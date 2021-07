Mansyon ni Garnett naibenta ng P786M

NADAGDAGAN ng $16M (P786, 864,000) ang yaman ng NBA legend na si Kevin Garnett matapos nitong maibenta ang kanyang mansiyon sa Malibu.

May lawak na 11,000 square feet ang pag-aari na ito ni Garnett na tanaw ang Pacific Ocean, nabili ng NBA Hall of Famer at former Most Valuable Player (MVP) ang bahay noong 2003 at sinumulang ayusin noong 2013 pero hindi ito natapos.

Taong 2014 nang ireklamo si Garnett ng kapitbahay nito dahil sa mga puno nito na humaharang sa magandang tanawin ng Pacific Ocean.

Nasa halagang $19M ang hinihingi ni Garnett para sa kanyang mansiyon pero $16M lang niya ito naibenta. (Sarah Jireh Asido)