Manolo pagsasaluhan nina Dave, Pauline

Kasama sa upcoming GMA drama series na ‘Babawiin Ko Ang Lahat’ sina Dave Bornea at Manolo Pedrosa.

At excited na ang mga fan nila sa mga role nila as Randall at Justin, at kung ano ang magiging papel nila sa kuwento na pagbibidahan nina Pauline Mendoza, Carmina Villaroel, at John Estrada.

Makikita sa mga social media account nina Dave at Manolo ang mga behind-the-scene photo mula sa kanilang lock-in taping na nagpapakilig na sa fan.

Sabi nga nila, parang BL o boys love ang eksena ng dalawa. At wish nila na ganun nga dahil may chemistry nga raw ang dalawa. Aba, kung masusunod ang gusto ng mga fan, lumalabas na pag-aagawan at puwede rin na pagsasaluhan nina Dave at Pauline si Manolo, ha? Abangan! (Dondon Sermino)