Manok, itlog galing Japan bawal muna

Pansamantalang ipinagbawal ang pag-aangkat ng mga produktong manok mula sa Mitoyo City, Kagawa, Japan dahil sa outbreak ng bird flu.

Sa isang memorandum order, inutos ni Agriculture Secretary William Dar ang agarang pag-ban sa importation ng mga domestic at wild bird, at mga produkto nito kabilang ang mga karneng manok, sisiw, itlog at semen.

Suspendido rin ang pagproseso at pagsusuri ng mga application at pag-iisyu ng mga sanitary at phytosanitary import clearance sa mga lugar sa Japan pati na ang pagkumpiska ng lahat ng kargamento mula sa naturang lugar.

Magugunitang noong Hulyo ay binuhay ng bansa ang bird flu task force nito matapos ang kumpirmadong kaso ng avian influeza infection sa isang egg-producing farm sa Pampanga.

Libo-libong manok ang pinatay para mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit.

Maliban sa Kagawa, Japan, pansamantala nang ipinagbawal sa bansa ang pag-aangkat ng mga poultry product mula sa Poland. (IS)